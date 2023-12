Nuovo Raid Notturno a Montesilvano: Doppio Furto, Danni e Disappunto tra i Commercianti

Montesilvano ha vissuto una notte di tensione con il secondo raid in due giorni nel noto Gallerati outlet, sito in corso Umberto. I malviventi, alla ricerca di denaro e capi di abbigliamento di marca, hanno nuovamente frantumato la vetrata, appena riparata dopo il furto avvenuto tra giovedì e venerdì. Questa volta, i ladri hanno anche preso di mira la pasticceria Adriatica, situata in via San Francesco, dove hanno sottratto contanti e bottiglie di spumante. Un altro negozio, specializzato in abbigliamento per bambini a Santa Filomena, è stato anch'esso oggetto di una incursione.

I carabinieri della Compagnia di Montesilvano stanno lavorando per quantificare i danni e raccogliere le denunce dei proprietari delle attività coinvolte. «Sono tornati a caricare tutto quello che non erano riusciti a portare via la notte precedente», ha commentato Piergiovanni Gallerati, il titolare del negozio Gallerati outlet, esprimendo il suo sgomento e sottolineando la necessità di rafforzare le misure di sicurezza nella zona. La moglie di Gallerati, Elisabetta Libonati, ha aggiunto che oltre ai soldi mancanti, i danni causati hanno un peso significativo.

Anche Stefano Rapposelli, della Pasticceria Adriatica, ha raccontato con amarezza che nonostante la presenza di telecamere, i malviventi sono riusciti a entrare dal retro e svuotare completamente il locale. La comunità locale è preoccupata e ci si chiede se questi episodi siano solo la punta dell'iceberg, con i carabinieri che stanno investigando per identificare e arrestare i responsabili di questi reati ripetuti.