Nuovo Supermercato Lidl a L’Aquila, il PRG Fatto a Colpi di Supermercati

Il consiglio comunale di L’Aquila ha dato il via libera alla rotazione urbanistica proposta dalle società Ambra srl ed Ettore Barattelli & figli srl. Queste società, appartenenti alla nota famiglia di costruttori aquilani, hanno presentato un progetto per la costruzione di un supermercato Lidl su un'area verde situata davanti all'hotel My Suite e alla fermata degli autobus. Tuttavia, il progetto ha subito modifiche significative, riducendo le dimensioni previste.

Dettagli del Progetto Ridimensionato

Il nuovo supermercato Lidl occuperà un'area di 1.200 metri quadri, con un’altezza massima ridotta a 8 metri rispetto ai 10,50 metri inizialmente previsti. Queste modifiche sono state apportate per rispondere alle preoccupazioni sollevate, anche all'interno della maggioranza di centrodestra, riguardo al potenziale impatto sul traffico in un’area già congestionata della città.

Dubbi e Preoccupazioni dei Cittadini

Gli aquilani hanno espresso preoccupazioni significative per l'aggiunta di un ulteriore supermercato in uno snodo già fortemente stressato dal traffico sia cittadino che extraurbano. Questa zona è cruciale per gestire i flussi di traffico da e per il centro storico, provenienti dalla zona ovest della città. Inoltre, l'area è strategica per il traffico in entrata e uscita dal casello autostradale dell'Aquila Ovest.

Il timore è che l’apertura di un nuovo supermercato possa esacerbare i problemi di congestione, rendendo più difficile la circolazione per i residenti e aumentando il tempo di percorrenza per chi utilizza questa via principale per spostamenti quotidiani.

Interventi e Compensazioni Urbanistiche

Per mitigare l'impatto sul traffico, il progetto include una serie di compensazioni sotto forma di lavori di pubblica utilità, come la creazione di posti auto, nuove rotonde e migliorie alla viabilità. In particolare, saranno realizzati parcheggi per un totale di 2.564 metri quadri, situati in prossimità della fermata dell'autobus e nelle vicinanze della chiesa di San Giovanni Battista. Inoltre, l'ampliamento della sede stradale di Via dei Farnese consentirà un doppio senso di marcia, migliorando ulteriormente la viabilità della zona.

Esclusione di Progetti Incompiuti e Problemi di Destinazione d’Uso

La proposta originaria includeva il cambio di destinazione d'uso di un edificio incompiuto lungo viale Corrado IV, ma questa parte è stata stralciata su richiesta del costruttore Barattelli. Gli ulteriori approfondimenti sono necessari poiché i locali al piano terra non dispongono delle cubature adeguate per l'uso commerciale.

Supporto e Critiche

La delibera è stata approvata con 17 voti favorevoli, 4 contrari e 3 astenuti. Le critiche si sono concentrate sull'impatto del progetto sulla già complessa situazione del traffico locale, soprattutto in considerazione della realizzazione di un centro commerciale "no food" nei pressi, proposto dall’imprenditore Gianni Pagliaroli.

Realizzazioni Future e Sviluppi Viabilistici

Il progetto prevede anche la riqualificazione del settore urbano lungo la statale 17 e viale Corrado IV, con interventi su via dei Farnese e via Salaria Antica Est. In particolare, sarà rifatto il parcheggio pubblico adiacente a Via dei Farnese, migliorata l’area di sosta autobus lungo la statale 17 e sviluppata una nuova viabilità pubblica di accesso al parcheggio pubblico dell’ambito "A".

Conclusioni e Aspetti Architettonici

La proposta originaria è stata firmata dagli architetti Raffaele Di Pancrazio e Federico D’Ascanio. Quest’ultimo è figlio del compianto Francesco D’Ascanio, ex presidente dell’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della provincia dell’Aquila. L’approvazione del progetto segna un passo importante per l’ulteriore sviluppo urbanistico della città, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e alla viabilità. Tuttavia, resta da vedere se le modifiche apportate saranno sufficienti per alleviare le preoccupazioni dei cittadini riguardo all'aumento del traffico e all'impatto ambientale nella zona.