Nuovo fronte freddo in arrivo nel week end, con rischio temporali e grandine, in calo le temperature

Dopo una breve pausa venerdì, con un temporaneo promontorio di alta pressione che favorirà una giornata tutto sommato stabile,una nuova perturbazione si preparerà ad entrare in azione sull'Italia provenendo dal Nord Europa. Condizionerà il tempo del weekend con piogge e temporali in estensione dal Nord al Sud, anche se non tutte le regioni verranno coinvolte omogeneamente, e sarà accompagnata da una calo delle temperature.

METEO SABATO.

La perturbazione si avvicina all'Italia determinando un peggioramento a partire dalle zone alpine con fenomeni che in giornata si riverseranno sulle aree di pianura estendendosi in serata a quelle centrali, segnatamente quelle del versante tirrenico. Sono attesi rovesci anche temporaleschi, soprattutto su Triveneto ed Emilia, mentre sulle Alpi tornerà la neve inizialmente a quote elevate, ma in calo anche sotto i 2000m in serata. In attesa il resto d'Italia con tempo più stabile.



METEO DOMENICA.

Aria fredda dalle latitudini settentrionali genererà un minimo di pressione intorno all'Italia che piloterà la perturbazione destinata ad interessare soprattutto le regioni centro-meridionali, con piogge e rovesci anche temporaleschi. Al Nord invece si andrà verso un miglioramento con ampie schiarite in estensione dal Nordovest verso il Triveneto.

Temperature in diminuzione (ad eccezione del Nordovest dove il clima potrà venire mitigato da raffiche di fohn), venti in netto rinforzo a rotazione ciclonica.