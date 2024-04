Nuovo servizio di emergenza: cinque minuti al telefono per una segnalazione

L'associazione Robin Hood solleva preoccupazioni riguardo ai tempi del nuovo servizio di emergenza, il Nue (Numero unico per le emergenze) 112, recentemente implementato in Abruzzo. Secondo l'associazione, il meccanismo che si pensava semplificativo si è rivelato invece un moltiplicatore dei tempi morti.

Nel dettaglio, l'associazione cita un caso in cui un utente è rimasto al telefono per cinque minuti, mentre bastava un minuto per fornire le informazioni necessarie direttamente. "Il meccanismo che si pensava semplificativo è di fatto un moltiplicatore dei tempi morti", afferma l'associazione Robin Hood. "I dati inseriti di chi risponde all'inizio devono essere messi a sistema e costituire l'informazione di base sulla quale chi deve operare può farlo, recuperando dati necessari richiamando il segnalatore".

Nel caso specifico riportato, dopo alcuni squilli, una signora risponde alla chiamata e richiede diverse informazioni prima di trasferire la telefonata. Successivamente, la chiamata viene reindirizzata ai carabinieri, che a loro volta trasferiscono la chiamata al comando locale della polizia urbana, con la necessità di ripetere le stesse informazioni già fornite.

L'associazione Robin Hood evidenzia la criticità di questa situazione e solleva domande cruciali sulle conseguenze in caso di emergenze più gravi. "Se si fosse trattato di un'emergenza più grave, magari con feriti, dall'altra parte un cittadino, magari sconvolto, avrebbe potuto sostenere il tutto e se è vero, come è vero, che in alcuni casi i minuti fanno la differenza, di cosa parliamo?"