OMBRE SULLA VOTAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE? GUARDATE QUA!

"Mai accaduto. In questo momento si sta votando il presidente del consiglio regionale.

Siccome ci sono i franchi tiratori e mancano i voti ad ogni gruppo di maggioranza è stato imposto di votare con un segno di riconoscimento:

L. Sospiri

Sospiri L.

Lorenzo Sospiri

Sospiri Lorenzo

Con queste combinazioni alla quarta votazione sì arriverà all'elezione di Sospiri, in sfregio ad ogni regola.

Più dei voti gli abruzzesi non vi potevano dare, la dignità la dovevate mettere voi almeno al primo consiglio di insediamento della nuova legislatura."

