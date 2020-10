Occupazione abusiva delle palazzine comunali, ieri lo sgombero dei senzatetto a Pescara

Venti senzatetto sono stati sgomberati questa mattina nel corso di una operazione anti abusivismo presso due palazzine di proprietà del Comune occupate abusivamente da diversi anni in Via Valle Furci. Un'azione che l'amministrazione comunale ha concordato con il Prefetto, e che ha visto in azione Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, unitamente agli operai del Comune e al personale di tutte le società di servizi hanno infatti proceduto a liberare gli spazi dalle persone che vi stazionavano senza titolo.

L'intervento è seguito dopo una ordinanza emanata dal sindaco Carlo Masci e che questa mattina ha trovato esecuzione. Le due strutture, come riferito dall'Amministrazione Comunale, presentavano bagni nuovi mai usati ma completamente distrutti, lampade spaccate e porte divelte, vetri rotti, rifiuti disseminati all'interno e all'esterno degli immobili. "Si tratta di beni pubblici di notevole valore in mano a vandali per anni - ha commentato il sindaco Carlo Masci - che non potevano che subire questa devastazione e sistematico saccheggio e distruzione, nell'indifferenza più assoluta, intimorendo i cittadini perbene che abitano in questa zona, diventata invivibile a causa di queste presenze".'