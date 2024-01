Oltre 70 Trattori in Corteo: Giornata del Ringraziamento Celebrata con Festa e Devozione

Coldiretti Teramo organizza un corteo di ringraziamento con il vescovo Leuzzi e centinaia di agricoltori

In una manifestazione dal tono positivo e ringraziante, oltre settanta trattori hanno sfilato oggi in occasione della Giornata del Ringraziamento provinciale organizzata da Coldiretti Teramo. Questa iniziativa, diversa dalle proteste agricole che continuano altrove, ha celebrato il legame tra agricoltori e dottrina sociale cristiana.

Il corteo festoso ha attraversato il centro storico di Atri, contando sulla partecipazione del vescovo Lorenzo Leuzzi, del viceprefetto di Teramo Alberto Di Gaetano, del presidente della provincia di Teramo Camillo D’Angelo, della direttrice del dipartimento agricoltura della Regione Abruzzo e di numerose altre autorità civili, politiche e religiose.

La Giornata del Ringraziamento è stata introdotta nel 1951 dalla Confederazione nazionale Coltivatori diretti, con l'obiettivo di riaffermare l'ispirazione dell'organizzazione alla dottrina sociale cristiana e di esprimere gratitudine al Signore per il raccolto. La presidente di Coldiretti Teramo, Emanuela Ripani, ha sottolineato il significato profondo della tradizione, definendola "un segno di speranza e fiducia, anche in un momento complesso come quello attuale".

La manifestazione ha visto il raduno dei mezzi agricoli in Piazza Duomo e corso Elio Adriano, seguito dalla celebrazione della Santa Messa alle 11:30, presieduta dal vescovo Leuzzi in una cattedrale addobbata di giallo e affollata da agricoltori. Durante la Messa, seguendo la consuetudine, sono stati offerti ortaggi, confetture, olio, vino, pane, pasta e altri prodotti provenienti direttamente dalle campagne teramane.

Nel suo intervento, il vescovo Leuzzi ha toccato le problematiche del settore agricolo, sottolineando l'importanza del rispetto per la natura nei cicli agricoli. La manifestazione è culminata con la benedizione dei trattori parcheggiati, degli animali provenienti dalle campagne e con l'esibizione del coro Di Iorio di Atri.

Il direttore di Coldiretti Teramo, Roberto Rampazzo, ha commentato l'evento definendolo "una giornata di speranza", elogiando la partecipazione entusiasta e responsabile dei soci che hanno contribuito a sottolineare il valore dell'agricoltura e l'impegno dell'organizzazione nel costruire un futuro nonostante le sfide del settore.