Omicidio Crox: il 12 febbraio inizia il processo per i due minorenni

Processo immediato per i due giovani accusati dell'omicidio del 16enne, ucciso con 25 coltellate per un debito di droga.

È stato fissato per il prossimo 12 febbraio il processo con giudizio immediato per i due minorenni accusati di aver ucciso Christopher Thomas Luciani, conosciuto come "Crox", il ragazzo di 16 anni assassinato lo scorso 23 giugno nel parco Baden Powell. La brutale aggressione, avvenuta a causa di un piccolo debito di droga di 300 euro, si è conclusa con la vittima colpita da 25 coltellate. Il caso sarà discusso davanti al Tribunale dei Minori dell'Aquila.

Secondo quanto ricostruito dalla Procura della Repubblica di Pescara, i due ragazzi, parte di un gruppo più ampio, avrebbero attirato Crox nel parco con l'intenzione di affrontarlo per la questione del debito legato allo spaccio di sostanze stupefacenti. La situazione, però, è rapidamente degenerata, trasformandosi in un feroce omicidio.

I difensori dei due accusati hanno ora a disposizione 15 giorni di tempo per valutare eventuali riti alternativi, che potrebbero influenzare l'esito del processo. La modalità del giudizio immediato, prevista per i casi in cui le prove raccolte siano considerate schiaccianti, suggerisce che la procura ritenga di avere già in mano un quadro probatorio solido e sufficiente per procedere senza ulteriori indagini preliminari.

L'omicidio ha sconvolto la comunità locale e sollevato forti preoccupazioni riguardo il coinvolgimento dei giovani in contesti legati alla droga e alla violenza. Il caso è seguito da vicino anche per il suo impatto sociale, mettendo in evidenza il rischio crescente di criminalità tra i minorenni.

Nel frattempo, la famiglia di Christopher, distrutta dal dolore, attende giustizia, mentre la città si prepara a seguire l’evolversi di un processo che porterà alla luce ulteriori dettagli sulla tragica vicenda.