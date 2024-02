Omicidio Strada Parco: Processo ai Presunti Responsabili in Corte d'Assise a Chieti

Cosimo Nobile, Natale Ursino e Maurizio Longo saranno giudicati per l'omicidio di Walter Albi, architetto di 66 anni avvenuto a Pescara nel 2022. La decisione di rinviare a giudizio è stata presa dal giudice Francesco Marino al termine dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Pescara. La prima udienza in Corte d'Assise a Chieti è fissata per il 29 marzo.

Walter Albi fu colpito da colpi di pistola il primo agosto del 2022 mentre si trovava al "Bar del Parco" lungo la Strada Parco a Pescara. L'ex calciatore Luca Cavallito, presente con lui, rimase gravemente ferito ma sopravvisse.

Il giudice Marino ha respinto i riti alternativi per Cosimo Nobile, Maurizio Longo e Natale Ursino, rispettivamente presunto autore, presunto fiancheggiatore e presunto mandante. Il processo si basa su prove materiali e sulle rivelazioni di Luca Cavallito, sopravvissuto all'agguato.

L'agguato è stato ritenuto ordito da Natale Ursino, legato alla 'Ndrangheta calabrese, come vendetta per un presunto mancato impegno nel trasporto di cocaina dal Sud America via mare, da parte delle vittime.

L'arma utilizzata sarebbe stata rubata durante una rapina al Centro Agrolimentare di Cepagatti, qualche giorno prima dell'agguato. La sentenza per questa rapina è attesa il 6 febbraio.

Il legale di Cosimo Nobile, Massimo Galasso, ha dichiarato di aver chiesto il non luogo a procedere, mentre il legale di Maurizio Longo, Giancarlo De Marco, si è espresso fiducioso nell'ottenere l'assoluzione in Corte d'Assise, sottolineando l'assenza di misure cautelari per il suo assistito come indicatore della sua non coinvolgimento."