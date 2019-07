Omicidio carabinieri, la Questura dell'Aquila rendo omaggio agli uomini dell'Arma

La Questura dell’Aquila, in concomitanza con la celebrazione in Somma Vesuviana dei funerali del Vice Brigadiere Mario CERCIELLO REGA, ha inteso rendere omaggio al Carabiniere deceduto schierandosi, con le autovetture di servizio e attivando le sirene per un minuto, dinanzi al Comando Provinciale dei Carabinieri di L’Aquila.

Nell’occasione il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Nazareno Santantonio, ha ringraziato il Capo di Gabinetto della locale Questura, dott. Gianfranco Rapisarda che capeggiava lo schieramento, e tutto il personale della Polizia di Stato presente.