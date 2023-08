Omicidio di Giulia: Autopsia Rivela Piani di Avvelenamento e Agghiacciante Efferatezza del Delitto

Nel caso sconcertante dell'omicidio di Giulia Tramontano, la giovane donna incinta di sette mesi brutalmente assassinata con 37 coltellate a Senago (Milano) lo scorso 27 maggio, l'autopsia ha rivelato dettagli scioccanti. Alessandro Impagnatiello, il compagno di Giulia e attuale detenuto a San Vittore, sembra aver tentato di avvelenare lei e il feto in grembo con del topicida, come svelato dalla consulenza medico-legale consegnata alla Procura di Milano.

La relazione autoptica, resa nota nelle ultime ore, ha indicato la presenza di veleno per topi, il "bromadiolone", sia nel sangue di Giulia che nel feto che portava. L'incremento di somministrazione del veleno negli ultimi mesi e mezzo, in particolare nell'ultimo mese, è emerso come elemento cruciale. L'autopsia ha altresì rivelato che Giulia Tramontano è rimasta viva dopo ogni coltellata, subendo ben 37 fendenti prima di morire dissanguata.

L'orrore di questo crimine ha raggiunto livelli inimmaginabili, soprattutto considerando che il feto, chiamato Thiago, è anche lui perito a causa dell'agghiacciante atto. Questa circostanza potrebbe tradursi in aula come aggravante della crudeltà, aspetto che era stato inizialmente contestato dalla Procura e poi rigettato dal gip Laura Minerva.

Intrigante è il fatto che Impagnatiello abbia effettuato ricerche online riguardo alla quantità di veleno per topi necessaria per uccidere una persona, il tutto già nel mese di gennaio. Ulteriori indagini hanno svelato che già a dicembre dell'anno precedente, Impagnatiello stava cercando su internet il motivo per cui il veleno non avesse ancora fatto effetto e quanto tempo ci volesse perché agisse. Le ricerche hanno anche svelato che il veleno perdeva efficacia se somministrato con bevande calde.

L'agonia di Giulia, documentata anche attraverso conversazioni con un'amica in cui menzionava bruciore di stomaco e sensazioni di essere drogata, getta luce su una situazione di sofferenza prolungata. Questo inquietante scenario getta una luce ancora più cruenta sulla vicenda, mostrando quanto sia fondamentale che giustizia sia fatta per Giulia Tramontano e il suo piccolo Thiago.