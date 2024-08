Omicidio di Lorena Paolini: Indagini sui Movimenti Registrati da Telecamere e Telefoni

Proseguono senza sosta le indagini sulla tragica morte di Lorena Paolini, la 53enne di Ortona trovata strangolata nella sua abitazione di strada Sant’Elena una settimana fa. L'autopsia, eseguita dal medico legale Cristian D’Ovidio su incarico della Procura di Chieti, ha confermato la causa del decesso, mentre gli inquirenti cercano di fare luce sulle ultime ore di vita della vittima.

Le telecamere di sorveglianza nella zona e l'analisi del telefono della donna sono al centro delle indagini, con l'obiettivo di ricostruire i suoi ultimi contatti e movimenti. L’unico indagato rimane il marito, Andrea Cieri, il quale ha scoperto la moglie agonizzante intorno alle 12:30 di domenica scorsa e ha lanciato l'allarme. Gli investigatori stanno cercando di capire con precisione gli orari in cui l'uomo, titolare di un'agenzia funebre, è entrato e uscito dalla casa.

Nel frattempo, la sorella della vittima, Silvana Paolini, ha nominato un legale, l'avvocato Francesca Di Muzio, per seguire l'inchiesta in qualità di persona offesa. Non è ancora stata decisa la data del funerale, ma si ipotizza che la cerimonia sarà privata, lontana dai riflettori che hanno accompagnato il caso negli ultimi giorni.