Ondata di Truffe nel Settore Energetico: 80 Denunce in un Mese

Un'allarmante ondata di truffe nel settore delle utenze di luce e gas ha colpito Pescara e provincia, con ben 80 denunce pervenute allo sportello Conciliazione di Codici solo nell'ultimo mese. I cittadini, principalmente anziani, si sono rivolti all'organizzazione alla ricerca di aiuto e orientamento di fronte a pratiche ingannevoli messe in atto da operatori senza scrupoli.

Dallo sportello Conciliazione di Codici, sito in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, emerge una situazione preoccupante, con una cinquantina di pratiche in fase di elaborazione. Queste pratiche mirano a consentire ai denuncianti di avviare un processo di conciliazione per ottenere un risarcimento danni o esercitare il diritto di recesso dal contratto, rispettando i tempi stabiliti dalla legge.

La referente dello sportello, Ciriaca Di Prospero, sottolinea che le vittime sono principalmente anziani, spesso spaesati e intimoriti quando si rivolgono all'organizzazione per chiedere consiglio su come annullare un contratto o ottenere un rimborso. Le truffe sono orchestrate da operatori di compagnie di luce e gas non specificate, che contattano le vittime per telefono, ingannandole con promesse di risparmio sulle bollette e tariffe agevolate basate su prezzi non veritieri.

Gli anziani, alla ricerca di opportunità per risparmiare sulle spese energetiche, finiscono nella trappola dei truffatori, rispondendo al telefono con un semplice sì o no a domande ingannevoli. Una volta avviato il nuovo contratto, si rendono conto di dover affrontare tariffe ancor più elevate rispetto a quelle precedentemente pagate. Alcuni si sono presentati allo sportello di Codici con bollette fino a 300 euro, il doppio di quanto pagavano in precedenza.

Il ruolo di Codici è quello di fare annullare il fatturato di queste aziende, avviare conciliazioni da inviare all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) per ottenere un ristoro o un recesso del contratto entro i primi 14 giorni dalla firma. Finora, sono giunte una ottantina di segnalazioni dall'inizio dell'anno, con circa cinquanta pratiche di reclamo già avviate.

Le segnalazioni riguardano cittadini non solo di Pescara, ma anche di diverse località della provincia, tra cui Montesilvano, Spoltore, Cepagatti, Manoppello, Pianella, e Torre de' Passeri. Mentre il mercato del gas si è chiuso a gennaio, le segnalazioni di inganni da parte di gestori non identificati sulle utenze elettriche persistono. Con il mercato elettrico che chiuderà a luglio, l'organizzazione teme nuove truffe e sottolinea l'importanza della vigilanza da parte delle autorità competenti.