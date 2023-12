Operaio ferito in cantiere ottiene risarcimento record di 300mila euro

Un operaio cinquantenne, residente a Pratola Peligna (L'Aquila), ha ottenuto un significativo risarcimento dopo un grave incidente sul lavoro avvenuto nel 2016. La vicenda si è conclusa con un processo civile presso il Tribunale di Sulmona (L'Aquila).

Nel corso della lavorazione per disarmare una colonna in un cantiere dedicato alla costruzione di palazzine, l'operaio è caduto lungo una rampa di scale, riportando serie fratture vertebrali e dorsali. Il periodo di convalescenza è stato lungo, richiedendo circa 300 giorni.

Assistito dall'avvocato Andrea Lucci, l'operaio ha contestato alla ditta per cui lavorava presunte carenze in materia di sicurezza sul lavoro. Il giudice ha riconosciuto all'operaio un risarcimento di circa 300mila euro, oltre alle spese legali. Va notato che il filone penale dell'inchiesta è stato archiviato, non emergendo profili di responsabilità riguardo alle misure adottate durante l'incidente.