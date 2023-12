Operazione Antipolvere: 85mila botti illegali sequestrate dalla Guardia di Finanza

Nel pomeriggio di giovedì 21, la Guardia di Finanza ha condotto un'importante operazione a L'Aquila, culminata nel sequestro di oltre 85.000 botti illegali, destinate a far parte delle festività natalizie. Coordinati dal tenente colonnello Luca Lauro, i finanzieri del Gruppo hanno requisito un carico complessivo di circa 8,5 quintali, contenente oltre 170 kg di polvere attiva, ritenuto estremamente pericoloso.

Il materiale, scoperto all'interno di un emporio cittadino, era detenuto senza alcuna precauzione o misura di sicurezza, sollevando gravi preoccupazioni per la sicurezza pubblica. I gestori dell'emporio avevano superato di gran lunga i limiti stabiliti dalla normativa di settore, detenendo per la vendita in luoghi aperti al pubblico materiale pirotecnico ben oltre i consentiti 50 kg.

L'intervento tempestivo dei militari ha portato al sequestro del materiale e all'avvio di un procedimento penale nei confronti del responsabile, un 35enne del capoluogo, denunciato in stato di libertà per illecita detenzione e commercio illegale di materiali esplodenti. La denuncia è basata sulla violazione dell'articolo 678 del codice penale.

In vista delle festività, la Guardia di Finanza intensificherà i controlli per verificare la conformità dei materiali in vendita ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla normativa, oltre alla regolare detenzione e vendita presso gli esercizi commerciali. La sicurezza pubblica rimane al centro delle azioni delle forze dell'ordine, garantendo un Natale sereno e privo di rischi per la comunità.