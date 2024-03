Operazione Antiterrorismo a L'Aquila: Arrestati Tre Palestinesi

Un'operazione di contrasto al terrorismo è stata condotta dalla Polizia di Stato all'Aquila, culminando nell'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre cittadini palestinesi. Gli arrestati sono accusati di associazione con finalità di terrorismo, proselitismo e propaganda, oltre alla pianificazione di attentati, anche suicidari, contro obiettivi civili e militari all'estero.

L'ordinanza è stata emessa dal gip distrettuale di L'Aquila, su richiesta della procura della Repubblica locale, in stretta collaborazione con la Procura nazionale antimafia e antiterrorismo. Le indagini condotte dalla Digos di L'Aquila e dal Servizio per il contrasto all'estremismo e al terrorismo internazionale hanno svelato la presenza di una struttura operativa militare denominata "Gruppo di Risposta Rapida - Brigate Tulkarem", affiliata alle "Brigate dei Martiri di Al-Aqsa" (classificata come organizzazione terroristica dall'Unione Europea). Questa organizzazione aveva come obiettivo compiere atti di violenza con finalità terroristiche contro uno Stato estero.

Inoltre, si è appreso che uno degli arrestati è oggetto di una procedura di estradizione su richiesta delle autorità israeliane, dinanzi alla Corte di Appello di L'Aquila.

L'operazione testimonia il costante impegno delle autorità nel contrastare il terrorismo internazionale e proteggere la sicurezza nazionale e internazionale.