Operazione Lanterne Cinesi, la Gdf sequestra 3 milioni di luci natalizie pericolose

Nell’ambito del contrasto ai traffici ed alle attività illecite disposto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, in questo mese di dicembre, hanno proceduto al sequestro di circa 3.000.000 di luci a led, prive di requisiti di sicurezza, utilizzate sia per le decorazioni degli alberi di Natale che per gli addobbi esterni dei balconi.

In particolare, nel corso di controlli effettuati nel territorio pescarese è emerso che in alcuni negozi gestiti da cittadini cinesi erano in vendita illuminazioni natalizie sulle cui confezioni erano indicate false informazioni circa le certificazioni di qualità e di utilizzo.

Nello specifico, le luci venivano vendute per utilizzo esterno, mentre, in base alle caratteristiche tecniche, potevano trovare impiego solo negli ambienti interni.

L’utilizzo di tali articoli in luoghi esposti alle intemperie avrebbe potuto causare seri danni in quanto le spine elettriche delle luci erano prive dei requisiti di sicurezza per essere utilizzate all’aperto.

Lo sviluppo delle indagini ha permesso di ricostruire l’intera filiera commerciale, riuscendo ad individuare, tra Roma e Ciampino, il fornitore italiano e l’importatore della merce, di nazionalità cinese.