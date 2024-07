Operazione Mistral: Sequestrati 150 kg di Pesce e Vongole, Multe per 25.000 Euro

Un'operazione intensiva condotta dalla Direzione marittima di Pescara ha portato al sequestro di oltre 1500 kg di prodotto ittico e attrezzi da pesca non conformi, infliggendo multe amministrative che superano i 25.000 euro. L'attività investigativa, denominata "Mistral", ha coinvolto 150 verifiche in Abruzzo e Molise, mirate a contrastare il commercio illegale e l'eccessivo prelievo di pesci e vongole.

Durante i controlli, sono emerse numerose violazioni, tra cui il superamento delle quote di pesca consentite e la commercializzazione di esemplari al di sotto delle taglie minime stabilite per la tutela della risorsa ittica nazionale. Queste pratiche non solo minano l'ecosistema marino ma compromettono anche l'equilibrio del settore della pesca, vitale per l'economia nazionale.

L'attenzione è stata concentrata soprattutto sulla filiera delle vongole, preziosi molluschi bivalvi spesso oggetto di traffici illeciti. Durante un'ispezione presso un centro di distribuzione, sono stati confiscati circa 800 kg di vongole prive di documentazione necessaria per la tracciabilità, destinati al mercato senza rispettare le normative di settore.

L'operazione Mistral conferma l'impegno delle autorità nella salvaguardia delle risorse ittiche e nella protezione dei consumatori, garantendo che solo prodotti regolarmente documentati e conformi possano giungere sulle nostre tavole.