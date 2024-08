Operazione "Vera Pelle": Maxi Sequestro di Prodotti Contraffatti in Provincia di Teramo

La Guardia di Finanza ha scoperto un vasto commercio di prodotti falsamente etichettati come “vera pelle” e “cuoio”, sequestrando oltre 37mila articoli contraffatti in un’operazione nazionale che ha coinvolto anche la provincia di Teramo. Tra gli oggetti sequestrati ci sono letti, divani, cinture, borse, portafogli, giubbotti, guanti e rotoli di tessuto in PVC, venduti illegalmente come prodotti di alta qualità, ma in realtà realizzati con materiali plastici provenienti dalla Cina.

Sequestri e Denunce

L'operazione, condotta dal Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha portato al sequestro di un opificio di 200 metri quadrati e all'individuazione di violazioni in diverse province, tra cui Cuneo, Padova, Modena, Firenze, Prato, Roma, Napoli, Bari e Catania. In totale, sono state effettuate 19 denunce alle procure e alle camere di commercio locali.

In una nota, la Guardia di Finanza ha spiegato che l'indagine è stata avviata a seguito di un’analisi di rischio basata su dati di importazione e vendita raccolti dalla Dorsale Informatica del Corpo. Questo ha permesso di individuare le violazioni relative alla commercializzazione di prodotti che sfruttano indebitamente la fama del Made in Italy. Gli articoli contraffatti venivano venduti a prezzi elevati nonostante fossero realizzati con materiali di scarsa qualità.

Collaborazione e Risultati

L'attività è stata supportata da UNIC – Concerie Italiane e dalla Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle Materie Concianti, che hanno contribuito a identificare e sequestrare, oltre ai prodotti irregolari, anche 4 quintali di pelle e 765 metri lineari di materiali falsi.

Inoltre, durante i controlli, sono stati scoperti cinque lavoratori “in nero”, due dei quali appartenenti a famiglie che percepivano il “Reddito di Cittadinanza”. Le segnalazioni sono state inoltrate alle direzioni provinciali del lavoro e agli enti previdenziali INPS e INAIL.

Prevenzione e Tutela

L'operazione rientra nella strategia della Guardia di Finanza per combattere la contraffazione e tutelare il consumatore, proteggendo al contempo la reputazione del Made in Italy. La maggior parte dei soggetti segnalati, attivi da anni nel settore conciario, sono di origine italiana e cinese. L’intervento della Guardia di Finanza rappresenta un passo importante nella lotta contro la contraffazione e il commercio illegale, garantendo maggiore sicurezza e trasparenza per i consumatori.