Operazione anti-furto: Tre Arresti nei Supermercati della Marsica, Coinvolti Cittadini Sudamericani

Una scorribanda di cittadini di origine sudamericana, già noti alle forze dell'ordine, è stata interrotta e arrestata dai carabinieri della stazione di Magliano dei Marsi, mettendo fine a una serie di furti perpetrati ai danni di supermercati della zona. I tre arrestati, di età compresa tra i 26 e 61 anni, sono stati fermati dopo un'accurata ricerca dell'auto su cui viaggiavano.

La banda, già segnalata per analoghi episodi avvenuti giorni prima in Piemonte, è stata individuata grazie a una ricerca pendente sulla targa del veicolo nei sistemi di rilevamento ottico delle videosorveglianze attive nei comuni in cui è in funzione un servizio di controllo specifico. L'allerta è scattata in seguito alle segnalazioni di furto ai danni dei supermercati della Marsica, in concomitanza con la segnalazione dell'auto ricercata.

L'auto, bloccata e perquisita immediatamente dai carabinieri, ha rivelato una borsa griffata contenente gli effetti personali della proprietaria, parte di un registratore di cassa e la somma contante di 600 euro. Gli oggetti rinvenuti sono risultati essere il provento dei furti commessi nei due supermercati presi di mira, uno ad Avezzano e l'altro a Cappelle dei Marsi.

I tre cittadini stranieri sono stati arrestati con l'ipotesi di furto aggravato in concorso, in attesa della convalida dell'arresto. Successivamente, sono stati trasferiti nell'istituto carcerario di Avezzano. L'operazione ha dimostrato l'efficacia dei sistemi di sorveglianza e l'impegno delle forze dell'ordine nel contrastare attività criminali sul territorio.