Operazione antidroga, macedone arrestato con 72 dosi di cocaina nell'auto a noleggio

I Carabinieri hanno arrestato un cittadino macedone di 36 anni, sottoposto a sorveglianza da qualche tempo, per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Sabato scorso, durante un servizio di controllo, è stato bloccato poco dopo l'uscita dal casello dell'Aquila ovest a bordo di un'utilitaria a noleggio.

I militari hanno proceduto alla perquisizione dell'uomo, trovando in suo possesso 36 grammi di cocaina suddivisi in 72 singole dosi, pronte per essere immesse sul mercato della droga locale. L'individuo, proveniente dalla costa abruzzese e con precedenti specifici, aveva adottato il noleggio dell'auto come tattica per passare inosservato.

Dopo l'arresto in flagranza di reato, il macedone è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell'udienza di convalida richiesta dal pm di turno in procura. Successivamente, il giudice per le indagini preliminari ha disposto il mantenimento in carcere in custodia cautelare. Parallelamente, sono in corso accertamenti per identificare e segnalare alla Prefettura i consumatori coinvolti nella rete del traffico di droga gestito dal detenuto.