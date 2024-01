Operazione antidroga nel cuore di Palermo: Coinvolte organizzazioni legate alla mafia, anche arresti

Colpo alla criminalità nel mercato storico della Vucciria, secondo capitolo dell'indagine "Porta dei Greci"

In un'azione congiunta tra le forze dell'ordine di Palermo e Lanciano, i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Palermo hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Palermo. La richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) ha portato all'arresto di 10 persone coinvolte in un'organizzazione dedita al traffico illecito di droga, con 8 individui dietro le sbarre, uno agli arresti domiciliari e uno sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le accuse riguardano associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, nonché spaccio di cocaina e crack.

L'operazione rappresenta una prosecuzione dell'indagine condotta ad aprile 2022 con l'operazione "Porta dei Greci". Questa volta l'attenzione si è concentrata sulle organizzazioni criminali attive nel mercato storico della Vucciria, situato nel mandamento mafioso palermitano di Porta Nuova.

Le indagini hanno evidenziato la presenza di figure di spicco dell'organizzazione legate al mandamento di Porta Nuova, responsabili dell'importazione di partite di droga destinate alla vendita sulle strade della Vucciria. Nel corso delle intercettazioni, gli stupefacenti venivano identificati con i nomi in codice di "macchina" o "birra". La vendita nella piazza dello spaccio era accuratamente organizzata, con i pusher che si alternavano in turni di lavoro. Al termine di ciascun turno, gli spacciatori procedevano allo scambio dei telefoni cellulari utilizzati per le prenotazioni. Numerose cessioni sono state rilevate, e tre arresti sono stati eseguiti direttamente in flagranza di reato.