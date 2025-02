Ora legale 2025: ecco quando cambierà l'orario in Italia

Nonostante alcune voci circolate, l'ora legale in Italia nel 2025 non subirà anticipi: il cambio avverrà come di consueto nell'ultimo weekend di marzo, precisamente nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo.

Negli ultimi giorni, diverse notizie hanno suggerito un presunto anticipo dell'ora legale per il 2025 in Italia. Tuttavia, tali affermazioni sono infondate. Come da tradizione, l'ora legale entrerà in vigore nell'ultimo fine settimana di marzo. Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo 2025, alle ore 2:00, le lancette degli orologi saranno spostate avanti di un'ora, segnando così le 3:00. Questo cambiamento comporterà un'ora di sonno in meno, ma garantirà serate più luminose, con il tramonto che si verificherà un'ora più tardi.

La diffusione di informazioni errate riguardo a un presunto anticipo dell'ora legale potrebbe derivare da una confusione con le date adottate in altri Paesi. Negli Stati Uniti, ad esempio, l'ora legale inizia la seconda domenica di marzo, che nel 2025 cade il 9 marzo. Questa discrepanza temporale potrebbe aver generato malintesi tra il pubblico italiano.

È importante sottolineare che, nonostante periodiche discussioni sull'abolizione del cambio dell'ora, l'Italia mantiene attualmente questa pratica. L'ora legale resterà in vigore fino all'ultima domenica di ottobre 2025, precisamente il 26 ottobre, quando si tornerà all'ora solare spostando le lancette un'ora indietro.

Per prepararsi al meglio a questo cambiamento, si consiglia di regolare manualmente gli orologi analogici prima di coricarsi la sera del 29 marzo. La maggior parte dei dispositivi digitali, come smartphone e computer, aggiornerà automaticamente l'orario. Inoltre, per minimizzare gli effetti sul ritmo sonno-veglia, potrebbe essere utile adattare gradualmente le proprie abitudini nei giorni precedenti al cambio dell'ora.

In conclusione, l'ora legale nel 2025 seguirà il calendario consueto, senza anticipi. È fondamentale fare riferimento a fonti ufficiali e affidabili per ottenere informazioni accurate e aggiornate su temi di interesse pubblico come questo.