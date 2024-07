Ore di Angoscia: Scomparso Bambino di Due Anni a Locorotondo

Un dramma si sta consumando in queste ore in contrada Serralta, una zona rurale di Locorotondo, in provincia di Bari, dove un bambino di soli due anni, Domenico Gallo, è scomparso. La sua sparizione ha gettato nello sconforto l'intera comunità e ha dato il via a una massiccia operazione di ricerca.

La Scomparsa

Domenico, che indossa una maglietta grigia, pantaloncini a quadretti blu e scarpe Adidas blu con suola bianca, è stato visto l'ultima volta nei pressi della sua abitazione mentre giocava. La madre, che ha altri tre figli, si è accorta della sua assenza intorno alle 11 e ha immediatamente lanciato l'allarme.

Le Operazioni di Ricerca

Sul luogo della scomparsa si sono recati tempestivamente i carabinieri, i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile. Le ricerche, ormai in corso da diverse ore, coinvolgono un elicottero e un drone, con l'intento di setacciare l'area circostante nella speranza di ritrovare il piccolo. Le forze dell'ordine e la famiglia del bambino hanno diffuso la sua fotografia e il nome, cercando di sensibilizzare l'opinione pubblica e coinvolgere quante più persone possibile nelle ricerche.

L'appello del Sindaco

Il sindaco di Locorotondo, Antonio Bufano, ha rilasciato una nota ufficiale in cui esprime la sua preoccupazione per la scomparsa del bambino e invita la cittadinanza a collaborare attivamente nelle ricerche. "Cari concittadini, vi informiamo con grande preoccupazione che da circa tre ore un bambino risulta disperso. Nonostante l'immediato intervento e le incessanti ricerche dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri, vigili urbani, duemila uomini e cittadini volontari, il piccolo non è ancora stato ritrovato", scrive Bufano.

Il sindaco invita chiunque abbia informazioni utili a contattare immediatamente le autorità locali. "Invitiamo tutti i cittadini a mantenere la calma e a collaborare attivamente con le forze dell'ordine. Se qualcuno ha visto o ha informazioni utili riguardo al bambino disperso, è pregato di contattare immediatamente il comando dei Carabinieri o vigili. La vostra cooperazione è fondamentale per il rapido ritrovamento del bambino. Vi ringraziamo per la vostra attenzione e per qualsiasi aiuto possiate offrire in questo momento critico", conclude il primo cittadino.

Numeri Utili

Le autorità hanno fornito dei numeri di emergenza per chiunque avesse notizie o avvistamenti riguardanti il piccolo Domenico:

Polizia Municipale: 080 4311090

Polizia Municipale: 080 4316733

L'intera comunità resta in apprensione, sperando in un rapido e positivo esito delle ricerche.