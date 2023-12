Oroscopo 2024: Branko svela le previsioni segno per segno, grandi cambiamenti in arrivo

Con l'arrivo del nuovo anno, l'oroscopo del 2024 annuncia significativi cambiamenti per tutti i segni zodiacali. Il celebre astrologo Branko, nel suo libro "Calendario Astrologico 2024", rivela le previsioni dettagliate per ognuno. Un anno segnato dall'influenza di Plutone nella costellazione dell'Acquario, portando trasformazioni e nuove energie. Ecco uno sguardo alle prospettive per ciascun segno:

Ariete - "Sotto la luce del grande Giove" Il 2024 per gli Arieti sarà illuminato dalla luce del grande Giove fino a maggio. Successivamente, l'attenzione si sposterà sulle relazioni personali e professionali. Branko suggerisce ai giovani del segno di considerare l'opportunità di studiare all'estero alla fine dell'anno.

Toro - "Ricco di fortuna e guadagni, ma attenzione all'incanto dell'oro" I nati sotto il segno del Toro affronteranno un 2024 ricco di fortuna e guadagni, con Giove a influenzare prima il cielo e poi il settore finanziario. Branko avverte sul potere seducente dell'oro e il rischio di rimanere incantati dalla sua bellezza.

Gemelli - "Espansione, ottimismo e prosperità" Il 2024 sarà un anno cruciale per i Gemelli, con Giove che porterà espansione, ottimismo e prosperità fino a maggio. Il transito di Plutone in Acquario, un segno amico, potrebbe orientare verso nuove dimensioni spirituali e religiose.

Cancro - "Da giugno, un sentire più intimo e riservato" L'inizio del 2024 per i Cancro sarà caratterizzato da ottimismo e socievolezza, ma da giugno in poi, con il transito di Giove nei Gemelli, si aprirà un periodo di maggiore riservatezza. Branko suggerisce che sia una preparazione per l'arrivo dell'espansione nel 2025.

Leone - "Prima parte complicata, ma il ritorno della luce con Giove" I Leoni potrebbero aver attraversato una prima parte complicata nel 2024, ma Branko assicura che a giugno si avrà un cambiamento radicale con il ritorno della luce dell'ottimismo grazie a Giove. La fiducia in se stessi tornerà in modo significativo.

Vergine - Lezione di Saturno: Abbracciare l'Imperfezione Saturno dai Pesci indica per la Vergine un insegnamento cosmico nel 2024. Nonostante la perfezione nel compito in classe, il pianeta suggerisce di essere meno rigidi, aprendosi all'improvvisazione e alla spontaneità per raggiungere il successo e la felicità amorosa.

Bilancia - Anno Positivo Senza Ostacoli Il 2024 promette alla Bilancia un periodo positivo, senza disturbi stellari significativi. Branko indica lunghi periodi eccellenti per realizzare senza ostacoli i desideri più profondi, sottolineando che la fortuna richiederà impegno, ma la Bilancia non teme la sfida.

Scorpione - Anno Magico di Scelte Affettive Sagge Per gli Scorpioni, il 2024 è un anno da vivere liberamente e intensamente. Saturno a favore indirizza le scelte verso relazioni più solide, offrendo stabilità affettiva. Un periodo magico che li fa sentire completi.

Sagittario - Velocità e Cambiamenti in Arrivo Il 2024 si prospetta veloce e ricco di cambiamenti per i Sagittario. Le stelle in rapido movimento offriranno opportunità di esplorare nuovi paesaggi e vivere esperienze diverse, perfette per chi ama la libertà.

Capricorno - La Fortuna in Amore e Carriera Il pianeta della fortuna dona al Capricorno un anno favorevole, con periodi meravigliosi sia in amore che nella carriera. Branko suggerisce di condividere con gli altri, poiché Plutone si sposta in Acquario, mettendo l'accento sul rapporto con il denaro.

Acquario - Grandi Imprese e Esplorazioni Interiori Per l'Acquario, il 2024 sarà un anno veloce e di grandi cambiamenti. Con il supporto di Plutone, si sposteranno verso il completamento del transito di Urano, esplorando i luoghi più nascosti dell'anima e compiendo grandi imprese.

Pesci - Maturità e Sogni Senza Ostinazioni Saturno guida il 2024 dei Pesci, desiderando maggiore saggezza. Tuttavia, il cielo sgombro da disturbi offre periodi incantevoli, permettendo loro di seguire i sogni senza ostacoli. Una lotta tra saggezza e duttilità caratterizza il loro percorso.

Branko conclude anticipando un 2024 ricco di opportunità e trasformazioni per tutti i segni zodiacali, invitando ognuno a abbracciare le sfide con fiducia e determinazione.