Orrore in casa: 15enne uccide ex vicina di casa 82enne

Il giovane ha confessato alla madre di aver strangolato l'anziana dopo una lite; la donna ha chiamato il 112, portando all'arresto del figlio.

Un tragico episodio ha sconvolto il quartiere Vigentino di Milano nel pomeriggio di mercoledì 14 maggio. Una donna di 82 anni, Emma Teresa Meneghetti, è stata trovata priva di vita nel suo appartamento di via Bernardino Verro, vittima di un'aggressione brutale. A confessare l'omicidio è stato un ragazzo di 15 anni, vicino di casa della vittima e figlio dell'ex badante della donna.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si era recato a trovare l'anziana, con la quale la sua famiglia aveva mantenuto rapporti di amicizia anche dopo essersi trasferita in un altro stabile nelle vicinanze. Durante la visita, sarebbe scoppiata una lite per motivi ancora da chiarire. Il ragazzo avrebbe colpito la donna con una lampada e poi l'avrebbe strangolata. Dopo l'aggressione, è tornato a casa e ha raccontato tutto alla madre, una donna di origini sudamericane di 44 anni, che ha immediatamente chiamato il 112.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e i sanitari del 118, ma per l'anziana non c'era più nulla da fare. Il ragazzo è stato fermato e portato in questura, dove ha confessato l'omicidio. Le indagini sono in corso per chiarire il movente e verificare eventuali responsabilità.