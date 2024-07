Orsa Amarena Uccisa Brutalmente: "L'allevatore Voleva Eliminare Anche i Cuccioli"

L'orsa Amarena, uno dei simboli del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, è stata uccisa con proiettili artigianali dall'allevatore Andrea Leombruni, 57 anni. La Procura di Avezzano, guidata da Maurizio Maria Cerrato, accusa Leombruni di aver agito con estrema crudeltà, sparando per causare il massimo danno possibile all'animale e con l'intento di uccidere anche i due cuccioli che si trovavano con lei.

Dettagli dell'Indagine

Secondo le accuse, Leombruni ha sparato ad altezza d'uomo utilizzando munizioni artigianali, causando la morte dell'orsa. L’atto è considerato un delitto aggravato per la crudeltà e la mancanza di giustificazioni valide, considerando che il motivo apparente era la protezione di alcuni volatili nel pollaio della sua abitazione. I cuccioli dell'orsa, non autosufficienti, avrebbero rischiato la vita a causa delle loro condizioni di vulnerabilità.

Ulteriori Accuse

Leombruni è inoltre accusato di esplosioni pericolose per aver sparato con un proiettile altamente offensivo, mettendo in pericolo la pubblica incolumità. La traiettoria del colpo, all’interno delle pertinenze della sua abitazione ma in direzione di luoghi pubblici, rappresentava un rischio significativo.

Possibili Conseguenze Legali

Leombruni, difeso dagli avvocati Stefano Guanciale e Berardino Terra, rischia una condanna a due anni di reclusione e una pesante ammenda. L'allevatore ha scelto di non ricorrere al giudizio abbreviato, optando per il rito ordinario. Le associazioni animaliste, tra cui il Parco d’Abruzzo, sono pronte a intraprendere un’azione civile per ottenere risarcimenti danni.

L'Impegno del WWF

Il WWF Italia, insieme ad altre associazioni, ha richiesto di essere inserito nel registro delle persone offese, per poter accedere al fascicolo delle indagini. L'organizzazione sta valutando ulteriori azioni legali e ha chiesto un aumento delle pene per i reati contro gli animali, per garantire maggiore deterrenza e la possibilità di celebrare i processi.

Una Perdita Drammatica

"La perdita di un’orsa prolifica come Amarena è un dramma per la conservazione della popolazione dell’orso marsicano, una sottospecie unica al mondo che conta circa 60 individui," ha dichiarato Filomena Ricci, delegata WWF Abruzzo. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla convivenza tra uomo e fauna, evidenziando la necessità di ulteriori misure per ridurre i conflitti con i grandi carnivori.