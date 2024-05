Orsi in Amore Sotto Assedio: Parco Nazionale d'Abruzzo Chiude Sentiero ai Curiosi

Per proteggere gli orsi durante la stagione degli amori, il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise ha deciso di chiudere il sentiero F10 che porta alla vetta del Monte Marsicano, a 2.245 metri di altitudine. La decisione è stata presa in risposta all'afflusso crescente di escursionisti che disturbano gli animali per filmarli e condividere i video sui social media.

L'ordinanza di chiusura arriva dopo che il parco ha riscontrato la presenza quotidiana di gruppi di persone, spesso accompagnate da guide, che si appostano per filmare gli orsi in accoppiamento. Le testimonianze raccolte dall'ente parlano di chat in cui i frequentatori della zona condividono informazioni precise sugli orari e i luoghi migliori per vedere gli orsi in amore. Molti escursionisti sono saliti in quota anche prima dell'alba, violando il regolamento sulla fruizione turistica delle aree protette.

"È sicuramente emozionante vedere tanti video di orsi come quelli postati in questi giorni," ha dichiarato il Parco in una nota. "Tuttavia, non comprendiamo come nessuno si preoccupi del disturbo arrecato a questi splendidi e unici animali selvatici." La chiusura del sentiero F10 rimarrà in vigore fino al 9 giugno, con possibilità di proroga per garantire la migliore tutela degli orsi.

In un contesto diverso ma altrettanto preoccupante, un cucciolo di orso albino è stato trovato morto in una foresta sopra Garniga, sul Monte Bondone in Trentino. Il Corpo forestale della Provincia di Trento ha rinvenuto il cucciolo dopo la segnalazione di alcuni escursionisti. "L'animale non stava bene," ha spiegato Giovanni Giovannini, dirigente del Servizio foreste, al quotidiano T. "Il nostro protocollo prevede di favorire il ricongiungimento familiare, quindi la prima indicazione è di allontanarlo dalla zona trafficata e lasciare che la madre lo recuperi."

Questi episodi sottolineano l'importanza di rispettare le regole di conservazione della fauna selvatica e di evitare interferenze umane che possono causare stress e pericoli agli animali.