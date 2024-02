Orso M90 abbattuto in Trentino: Motivazioni legate alla sicurezza pubblica

La controversa decisione di abbattere l'orso M90, autorizzata dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, è stata eseguita nel corso del pomeriggio, in risposta a un decreto emesso dallo stesso Fugatti. L'operazione di prelievo è stata condotta da una squadra del Corpo forestale trentino, nella Bassa Val di Sole, dopo l'identificazione dell'animale tramite il radiocollare e le marche auricolari.

Il presidente Fugatti ha giustificato la sua decisione, dichiarando che l'orso M90 costituiva un pericolo per la sicurezza pubblica, nonostante gli sforzi per dissuaderlo dalle azioni considerate pericolose. Tale pericolo è emerso soprattutto dopo che l'animale aveva inseguito per circa 800 metri una coppia di fidanzati trentenni durante una passeggiata lungo una strada forestale vicino all'abitato di Ortisé, nel territorio comunale di Mezzana, in Val di Sole, lo scorso weekend.