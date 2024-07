Ortona si Prepara al Decimo Sbarco: In Arrivo la Nave Sea Eye 4 con 31 Migranti

Sabato sera è previsto l'attracco al porto di Ortona della nave Sea Eye 4, operata dall'omonima ong tedesca, con a bordo 31 migranti salvati nelle acque libiche. Tra i sopravvissuti si contano 8 minorenni e 6 donne. La macchina dell'accoglienza è già in moto per il decimo sbarco nella città abruzzese.

I migranti sono stati tratti in salvo da imbarcazioni in difficoltà al largo delle coste libiche, dopo essere stati minacciati dalla guardia costiera libica. La ong ha riferito che le motovedette libiche hanno dato fuoco a una barca vuota e hanno circondato la Sea Eye 4 due volte, costringendola a lasciare l'area operativa. Le autorità libiche, pur non autorizzate in acque internazionali, hanno intimato alla nave di allontanarsi, seguendola a lungo nel tentativo di intimidire l'equipaggio e i migranti.

La Sea Eye 4 sta risalendo l'Adriatico per raggiungere Ortona, un viaggio lungo che tiene la nave lontana dall'area operativa in un momento in cui le sue capacità di salvataggio sono urgentemente necessarie. La ong ha criticato la scelta delle autorità italiane di indicare un porto così distante, sostenendo che ciò aggrava la situazione dei migranti e riduce la disponibilità della nave per ulteriori interventi di soccorso.

A Ortona, intanto, si intensificano i preparativi per l'accoglienza e il trasferimento dei migranti nei centri di accoglienza predisposti. La comunità locale si mobilita per gestire l'emergenza umanitaria con solidarietà e organizzazione, in attesa dell'arrivo della Sea Eye 4.