Ospedale San Massimo: Nuovo Centro per le Patologie dell'Orecchio e Ampliamento Strutturale

Dal 16 maggio, l'ospedale "San Massimo" di Penne ha inaugurato un centro dedicato alle patologie dell'orecchio, grazie all'arrivo del dottor Marco Bianchedi, esperto in Audiologia e implantologia cocleare. Questa iniziativa, sviluppata in collaborazione con il Presidente della Regione Marco Marsilio, il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e la Direzione Strategica della ASL di Pescara, rappresenta un importante passo avanti per il nosocomio vestino.

Il sindaco Gilberto Petrucci ha espresso gratitudine verso il responsabile dottor Francesco Berni Canani per l'accoglienza di questa nuova opportunità, promettendo ulteriori miglioramenti nell'offerta sanitaria della struttura.

Parallelamente, proseguono i lavori di ristrutturazione dell'ospedale. A luglio, l'ex Utap di via Caselli sarà trasformato nella "Casa della Salute", che ospiterà medici di base, pediatri e specialisti. Il progetto è stato affidato al Consorzio Pangea di Pescara, che si è aggiudicato l'appalto per progettazione e lavori.