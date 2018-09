Ottobre 2018, Mese della tolleranza alimentare nelle Farmacie Specializzate

Nelle 600 farmacie specializzate di tutta Italia ottobre sarà il “Mese della tolleranza alimentare”: una nuova iniziativa per aiutare i cittadini a conoscere e contrastare le infiammazioni da cibo.



«Disturbi della digestione, sovrappeso, ma anche problematiche cutanee sono solo alcune delle conseguenze di un’alimentazione scorretta, sbilanciata, poco sana. - spiega il dottor Santo Barreca, portavoce delle FARMACIE SPECIALIZZATE – Per questo a ottobre vogliamo sensibilizzare i cittadini sul tema dell’infiammazione da cibo offrendo informazioni e consulenze personalizzate».



Non solo: per un mese in tutte le Farmacie specializzate sarà possibile fare a condizioni vantaggiose un Food Inflammation Test che permette non solo di misurare l’infiammazione da cibo, ma anche di costruire un percorso per recuperare la tolleranza alimentare, capendo cosa mangiare e quando.



«Saremo a disposizione di tutti coloro che desiderano sapere di più sull’infiammazione da cibo e vedremo insieme a loro come compiere le giuste scelte alimentari per ritrovare l’amicizia con il cibo», conclude il dottor Barreca.



Le Farmacie aderenti all'iniziativa nella provincia dell'Aquila sono:

Farmacia Scoccia - Via Corradini, 169/171 - Avezzano

Farmacia Rosato - Via Roma, 146 - Capistrello

Farmacia Alessandroni - Via Del Rio, 6 - L'Aquila

Farmacia S. Francesco - Via A. Colagrande, 28 - L'Aquila

Farmacia di Iorio - Via N. Sebastiani, 25 - Ovindoli

Farmacia Capuzza - Via S. Rinaldi, 32 - Pescina

Farmacia Marinetti - Via Marconi, 14 - Trasacco