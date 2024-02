PAOLO FEDERICO: NO ALLO SPOSTAMENTO DELLA SEDE DI CONFINDUSTRIA

“Diciamo no a qualsiasi ipotesi di trasferimento della sede di Confindustria da L’Aquila a Pescara”.



Così Paolo Federico candidato al Consiglio regionale nelle liste di Forza Italia per le elezioni del prossimo 10 marzo.



“Il capoluogo di regione merita rispetto e per questo scippi istituzionali di questa portata non possono essere ammessi. Uno spostamento di sede che non risulta di nessun beneficio ma molto probabilmente teso solo a mortificare il territorio della città di L’Aquila”, aggiunge Federico.



“Credo che se le notizia di questo tipo siano fondate sarebbe davvero un atto grave che dobbiamo fermare al più presto. Ricordo che L’Aquila rimane capoluogo di regione. Faccio un appello a tutte le istituzioni affinché si adoperino per non consentire questo passaggio”.