PD Sulmona: il nuovo Governo vuole affondare rinascita turistica e culturale di Sulmona

Sulla vicenda del Bimillenario Ovidiano e sulla chiara intenzione del governo gialloverde di affossare l’importante iniziativa, intervengono Sergio Dante, segretario PD Sulmona e Antonella Fiordi, responsabile settore Cultura del PD cittadino.

“ Apprendiamo con sconcerto “ – dichiara Sergio Dante – “ del poco interesse, per non dire dell’avversione, mostrata dal governo gialloverde nei confronti del Bimillenario di Ovidio. Un atteggiamento incomprensibile che penalizza Sulmona e l’intero territorio. Avvilente la posizione della senatrice pentastellata, Gabriella Di Girolamo, che a fronte dell’incapacità del nuovo esecutivo di adempiere al proprio ruolo e al proprio dovere, non trova altra soluzione che addebitare al passato governo, responsabilità invece chiaramente riconducibili all’attuale esecutivo. “

“ Una chiara intenzione politica “, questa la considerazione espressa a gran voce dai presenti alla partecipatissima conferenza, tenuto a Sulmona, nella sede della DMC, contestando le poco favorevoli intenzioni espresse telefonicamente dal sottosegretario Vacca; il rappresentante del governo si è limitato a dirsi disponibile ad un generico incontro con il presidente presidente DMC, Fabio Spinosa Pingue, anch’egli contrariato dalle posizioni negative espresse dalla Di Girolamo e dallo stesso Vacca.

“ Ci chiediamo perché il sottosegretario Vacca “ – prosegue il segretario – “ mostrando, tra l’altro, ben scarsa conoscenza della questione, abbia ritenuto di ragionare di iniziative altre e non della possibilità, doverosamente praticabile, di un percorso di fatto sancito dalla Legge “ Ovidio “, approvata lo scorso 29 dicembre 2017, a fine legislatura. “

La legge è chiara; senza le nomine per la costituzione di premier, ministri o loro delegati il percorso ovidiano non può andare oltre. Perché non si procede, quindi, con celerità, alla nomina dei componenti il comitato organizzatore? Stessa questione va posta per il comitato scientifico. Perché si ha la sgradevolissima sensazione che Ovidio non s’ha da fare?

“ Giudichiamo non solo inutili, ma dannose, le posizioni di chi ritiene di fare propaganda sulla pelle della nostra terra “ – dichiara Antonella Fiordi, responsabile Cultura del PD di Sulmona – “ distruggendo un percorso importante, quello ovidiano, costruito nel tempo dal passato governo, per il rilancio culturale e turistico di Sulmona; un rilancio importante e necessario per le ricadute positive sull’intero comprensorio. “ E aggiunge: “ Il percorso risolutivo, praticabile e concreto, c’è, se solo il governo m5s-lega volesse percorrerlo. L’onorevole Stefania Pezzopane, invitata all’incontro, ha infatti già presentato un emendamento al Milleproroghe per l’inserimento del Bimillenario Ovidiano; azione che ne consentirebbe lo slittamento fino al 2019. Una soluzione di buon senso che, e non se ne comprende la ragione, pare non interessare il governo gialloverde. “

“ Non è certamente una novità che bimillenari così importanti si svolgano anche per più anni ” ha affermato la deputata democratica, riportando altri casi nei quali la regola è stata applicata. Con tale modalità si vedrebbe inoltre superata anche la questione che investe il vero anno di nascita del poeta [ 2017 o 2018 ].

“ La senatrice Pezzopane, ha con forza richiamato alla necessità di unire le forze per il realizzarsi di azioni utili al territorio e “ – torna in conclusione il segretario Sergio Dante – “ il PD Sulmona fa proprio l’appello della nostra rappresentate Istituzionale, per il bimillenario di Ovidio, Per Sulmona, per la nostra terra, per costruire un futuro di crescita. “