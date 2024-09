Pacco con droga nel carcere di Castrogno: scoperti e denunciati mittente e destinatario

Intervento della Polizia Penitenziaria fondamentale per fermare il tentativo di introduzione di sostanze illegali durante le consegne in carcere.

Nel carcere di Castrogno, un tentativo di contrabbando di stupefacenti è stato sventato grazie al tempestivo intervento della Polizia Penitenziaria. Ieri, durante la consegna dei pacchi postali destinati ai detenuti, il personale ha individuato circa 40 grammi di hashish abilmente nascosti nelle cuciture di un paio di pantaloni. La sostanza è stata immediatamente sequestrata, e sia il detenuto, un trentenne di origine nordafricana destinatario del pacco, sia il familiare mittente sono stati denunciati all'Autorità giudiziaria.

La notizia è stata confermata da Giuseppe Pallini, segretario del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE). Pallini ha spiegato come il personale carcerario si trovi spesso a dover affrontare espedienti di questo tipo per l’occultamento di droga e altri oggetti proibiti. Tuttavia, grazie alla formazione del personale e all’utilizzo di nuove tecnologie di controllo, è possibile individuare questi tentativi di introduzione illegale. Pallini ha voluto esprimere il suo plauso ai colleghi per la loro abnegazione e il loro impegno nel garantire la sicurezza all'interno delle strutture carcerarie.

Sulla stessa linea, il segretario regionale del SAPPE Abruzzo, Giuseppe Ninu, ha richiesto maggiore attenzione da parte dei vertici dell’Amministrazione Penitenziaria a livello regionale e nazionale. Ninu sottolinea la necessità di interventi concreti per risolvere i problemi esistenti nelle strutture penitenziarie di Teramo e dell’intero Abruzzo, evidenziando l’importanza di dotare la Polizia Penitenziaria di strumenti tecnologici adeguati per il controllo e la prevenzione dell’ingresso di droga in carcere.

Questo episodio mette in luce una delle tante difficoltà quotidiane che il personale della Polizia Penitenziaria deve affrontare. L’introduzione di droga e altri materiali non autorizzati all'interno delle carceri rappresenta una minaccia costante, richiedendo risorse e formazione continua per il personale coinvolto. La scoperta della droga nascosta nelle cuciture dei pantaloni mostra la creatività e la tenacia di chi tenta di aggirare le rigide regole penitenziarie, ma anche la professionalità della Polizia Penitenziaria nel fermare questi tentativi.

Il sequestro effettuato nel carcere di Castrogno è solo uno degli innumerevoli episodi che si verificano nelle carceri italiane. Nonostante l'impiego di nuove tecnologie e l’addestramento del personale, le situazioni di rischio restano elevate. Il sequestro di ieri dimostra l'importanza dell’azione preventiva e dei controlli minuziosi effettuati dalla Polizia Penitenziaria, sottolineando la necessità di un rafforzamento delle misure di sicurezza nelle strutture detentive.

Il segretario Ninu ha evidenziato che, nonostante gli sforzi profusi, le problematiche nel sistema carcerario richiedono un supporto maggiore da parte delle istituzioni. In particolare, si chiede l'introduzione di strumenti tecnologici avanzati per rendere i controlli più efficaci e diminuire il numero di tentativi di contrabbando. Soluzioni come scanner di ultima generazione, rilevatori specifici per sostanze stupefacenti e l’impiego di unità cinofile specializzate potrebbero rappresentare un importante aiuto per gli agenti impegnati quotidianamente in questo difficile compito.

Questa vicenda si inserisce in un quadro più ampio di preoccupazioni riguardanti la sicurezza interna delle strutture carcerarie. Gli agenti di Polizia Penitenziaria sono spesso costretti a fare i conti con carenze di risorse e personale, una situazione che aggrava la difficoltà del loro lavoro. La richiesta di maggiore attenzione e supporto, espressa dalle organizzazioni sindacali, mette in evidenza l’urgenza di intervenire per garantire un sistema penitenziario più sicuro ed efficiente.

In conclusione, l’episodio del pacco intercettato a Castrogno è un esempio del lavoro costante svolto dalla Polizia Penitenziaria per mantenere il controllo all'interno delle carceri e impedire che sostanze illegali entrino a contatto con i detenuti. Una vigilanza continua e strumenti adeguati sono fondamentali per contrastare efficacemente questo tipo di traffico e per garantire la sicurezza sia del personale che della popolazione carceraria.