Padre Violento Arrestato: Maltrattamenti alla Moglie Incinta e alla Figlia di 5 Anni

Un uomo di Teramo è stato arrestato per gravi reati di violenza domestica, tra cui maltrattamenti, lesioni aggravate e tentata interruzione di gravidanza non consensuale. Gli agenti della squadra mobile della Questura di Teramo hanno eseguito ieri l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice, in seguito a un'indagine coordinata dalla Procura locale.

L'accusato è sospettato di aver inflitto ripetute vessazioni fisiche e psicologiche alla moglie e alla figlia di 5 anni. Tra le accuse, si evidenziano episodi di schiaffi, pugni e minacce di morte nei confronti della moglie, isolata dalla vita sociale. In un episodio particolarmente violento, l'uomo avrebbe afferrato la figlia e l'avrebbe sbattuta contro il muro.

Pochi giorni fa, l'accusato avrebbe colpito la moglie incinta con schiaffi al volto e due pugni sulla pancia, facendola cadere a terra e procurandole lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. L'uomo è stato rintracciato e condotto nella Casa circondariale di Castrogno.