Padre di 45 anni a processo per aver preso a schiaffi la figlia 16enne: la mamma lo denuncia

Un padre di 45 anni è stato arrestato dai carabinieri di Giulianova la sera del 31 dicembre per maltrattamenti in famiglia aggravati nei confronti della propria figlia di 16 anni. Il processo si è aperto ieri a Teramo davanti al collegio dei giudici, con la moglie e le due figlie minorenni che si sono costituite parte civile, assistite dall'avvocata Valeria De Berardis. La denuncia della donna è scattata dopo l'ultimo episodio avvenuto proprio la sera di Capodanno.

Le violenze hanno avuto luogo durante una lite furiosa scoppiata per il trucco e i vestiti della figlia adolescente, ritenuti troppo pesanti e inappropriati per uscire a festeggiare con gli amici. La madre ha tentato di placare la discussione, ma senza successo. La ragazzina ha confermato le accuse contro il padre, raccontando dettagliatamente l'episodio e altri precedenti. La madre, di fronte al giudice, ha raccontato di avere vissuto con timore in casa a causa del comportamento violento del marito, spesso aggravato dall'alcolismo.

L'arresto è stato disposto dalla pm Elisabetta Labanti, che ha avuto anche la testimonianza della madre e della figlia minore riguardo ad altri episodi pregressi di presunti maltrattamenti. Questi atti violenti sembrano essere sempre stati diretti esclusivamente contro la figlia maggiore e la moglie. La sorellina minore, fortunatamente, è rimasta immune dalla violenza del padre, anche se potrebbe aver assistito agli episodi in casa. La bambina, insieme alla madre e alla sorella maggiore, si è costituita parte civile contro il padre.