Pandoro, classifica sorprendente: i migliori sono anche i più economici

Altroconsumo valuta i pandori da supermercato 2024: in cima alla lista prodotti economici, incluso uno di un discount.

Il pandoro, dolce natalizio per eccellenza, torna protagonista della consueta classifica annuale di Altroconsumo, che ha analizzato i migliori prodotti presenti nella grande distribuzione. Le valutazioni, che combinano test di laboratorio e prove di assaggio, riservano quest’anno alcune sorprese: in cima alla lista compaiono marchi tradizionali, ma anche un pandoro di un discount si distingue per qualità.

I prezzi variano dai 5,50 euro ai 10 euro, con alcune eccezioni per i prodotti di fascia alta griffati da chef stellati, che arrivano a costare più del doppio. Tuttavia, prezzo e qualità non sembrano sempre andare di pari passo, come dimostra la graduatoria.

Storia e identità del pandoro

L’origine commerciale del pandoro risale al 14 ottobre 1884, quando il pasticcere veronese Domenico Melegatti brevettò la ricetta di un dolce lievitato a forma di stella. Ancora oggi il pandoro Melegatti è disponibile nei supermercati e rappresenta un pezzo di storia della pasticceria italiana. Amato soprattutto dai bambini, il pandoro è caratterizzato da una struttura soffice e uniforme, un intenso profumo di burro e vaniglia, e la classica spolverata di zucchero a velo.

Come Altroconsumo valuta il pandoro?

Gli esperti valutano diversi aspetti per stabilire la qualità di un buon pandoro. Tra i criteri principali ci sono:

Alveolatura : deve essere piccola e uniforme, senza spazi vuoti eccessivi.

: deve essere piccola e uniforme, senza spazi vuoti eccessivi. Colore : il giallo intenso indica l’uso di burro e uova di qualità.

: il giallo intenso indica l’uso di burro e uova di qualità. Ingredienti minimi : almeno il 20% di burro e il 4% di tuorli d’uovo di categoria A.

: almeno il 20% di burro e il 4% di tuorli d’uovo di categoria A. Cottura : deve garantire una crosta dorata senza sapori amari.

: deve garantire una crosta dorata senza sapori amari. Profumo: deve richiamare note di burro e vaniglia, senza sentori artificiali.

La classifica dei migliori pandori da supermercato

Pandoro Bauli

Il primo posto è occupato dal tradizionale Pandoro Bauli, confezionato nell’iconico involucro rosa. Con 72 punti, si distingue per ottima qualità e un prezzo medio di 7,38 euro al chilo. Paluani Pandoro di Verona

Secondo classificato è il Pandoro Paluani, altro marchio storico veronese. Con 67 punti, ottiene un giudizio di buona qualità e costa circa 6,70 euro per un chilo. Pandoro Motta secondo Bruno Barbieri

Condividendo il secondo posto, il Pandoro Motta firmato dallo chef Bruno Barbieri ottiene 67 punti, ma con un costo decisamente più alto: oltre 16 euro per 800 grammi. La firma dello chef stellato si traduce quindi in un prezzo più elevato, senza un corrispettivo aumento della qualità. Pasticceria del Centro – MD Discount

La sorpresa della classifica è il Pandoro MD Discount, che con 66 punti supera marchi più blasonati. Offerto a 6,28 euro per 900 grammi, dimostra che un prezzo contenuto non sempre significa rinunciare alla qualità. Balocco Pandoro

In quinta posizione, il Pandoro Balocco raggiunge 66 punti ed è considerato di buona qualità. Il prezzo medio è di 6,84 euro al chilo. Maina Pandoro

Al sesto posto troviamo il Pandoro Maina, con 65 punti e un costo di 7,40 euro per un chilo. Carrefour Extra Pandoro

Altro prodotto sorprendente è il Pandoro Carrefour Extra, che si posiziona settimo con 64 punti. Il prezzo, tra i più competitivi, è di 5,54 euro per un chilo. Melegatti Pandoro Originale

Chiude la classifica il Pandoro Melegatti, con 62 punti e un prezzo medio di 7,14 euro per un chilo.

Considerazioni finali

La classifica di quest’anno sottolinea come la qualità non sia sempre legata al prezzo. Marchi storici come Bauli e Paluani confermano la loro eccellenza, ma la presenza di prodotti di discount, come MD, tra le prime posizioni dimostra che anche i pandori economici possono competere per bontà e gusto.

A Natale, quindi, la scelta del pandoro perfetto può soddisfare sia il palato che il portafoglio, senza rinunciare alla tradizione.