Papa Francesco: Dimissioni una Possibilità, ma Non Ora; le Guerre Alimentate dal Commercio di Armi

In un'intervista con Fabio Fazio a "Che Tempo Che Fa" su Nove, Papa Francesco ha risposto alla domanda dell'conduttore sul suo stato di salute con le parole: "Ancora vivo". Riguardo alla possibilità di dimissioni, ha dichiarato: "Non è un pensiero, una preoccupazione o un desiderio, ma una possibilità aperta a tutti i Papi. Al momento non è al centro dei miei pensieri." Ha sottolineato che finché si sente chiamato a servire, continuerà. Se le condizioni cambieranno, ha aggiunto, "sarà qualcosa da considerare."

"Chiamo la parrocchia di Gaza ogni giorno," ha aggiunto. "Mi raccontano delle cose terribili che accadono, quanti arabi e israeliani sono morti, due popoli chiamati a essere fratelli che si autodistruggono." Ha evidenziato la natura redditizia del commercio delle armi, affermando: "Il business più redditizio è il commercio di armi. Molte volte le guerre continuano o si intensificano per vendere più armi o provare armi nuove." Ha espresso preoccupazione per il prezzo della solitudine che bisogna pagare per decisioni impopolari, riconoscendo che spesso le decisioni vengono respinte per mancanza di comprensione.

Riguardo alla recente decisione sulle benedizioni delle unioni gay, Papa Francesco ha spiegato che la Chiesa deve "benedire tutti; il Signore benedice tutti coloro che vengono. Le persone devono poi vedere la strada che il Signore indica." Parlando del ruolo della Chiesa, ha enfatizzato la necessità di aiutare le persone a trovare la loro strada anziché condannarle fin dall'inizio.

Il Papa chiede costantemente preghiere per sé stesso, riconoscendo la sua peccaminosità e la necessità dell'aiuto di Dio per rimanere fedele alla sua vocazione. Ha chiarito di essere chiamato a essere prete e vescovo, a essere un pastore e non un chierico di stato. Ha ammesso le sue debolezze e la necessità di cercare preghiere a Fabio Fazio, che gli chiedeva perché chiedesse sempre preghiere per sé.

Esprimendo le sue preoccupazioni per l'Argentina, Papa Francesco ha menzionato le sofferenze della gente. Ha annunciato piani di visitare l'Argentina più avanti nell'anno, esprimendo il desiderio di tornare dopo dieci anni. Ha condiviso la sua paura dell'escalation della guerra, interrogandosi sul potenziale esito con armi nucleari capaci di distruggere tutto. Riflettendo sulla capacità autodistruttiva dell'umanità, ha espresso ansia per il futuro, facendo paralleli con l'Arca di Noè.

In sintesi, Papa Francesco ha affrontato una serie di argomenti nell'intervista, parlando del suo benessere, della possibilità di dimissioni, dell'impatto del commercio di armi sulle guerre, della posizione della Chiesa sulle unioni gay, del suo personale bisogno di preghiere e delle sue preoccupazioni sullo stato del mondo, in particolare in Argentina e sull'escalation del conflitto globale.