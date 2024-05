Papa Francesco e la Gaffe Omofoba: "Non Volevo Offendere, in Chiesa c'è Spazio per Tutti"

La risposta del Vaticano: "Il Papa non ha mai inteso offendere o esprimersi in termini omofobi". Papa Francesco chiede scusa dopo una controversa dichiarazione. La sala stampa vaticana ha precisato che il Pontefice è consapevole delle recenti polemiche riguardanti una conversazione a porte chiuse con i vescovi della CEI. "Come ha ribadito più volte, nella Chiesa c'è spazio per tutti, per tutti! Nessuno è inutile, nessuno è superfluo, c'è spazio per tutti. Così come siamo, tutti".

L'incidente: La polemica è scoppiata dopo che il Papa ha detto «c'è troppa frociaggine nella Chiesa» durante un incontro lunedì scorso con oltre 200 vescovi italiani nell'Aula del Sinodo, che ha inaugurato l'assemblea generale della CEI. Questa dichiarazione ha sorpreso molti, considerando l'approccio generalmente aperto di Papa Francesco verso la comunità LGBT+.

Contesto: Dal famoso "Chi sono io per giudicare?" a una posizione più rigida riguardo alla selezione e formazione dei sacerdoti, il tema è oggetto di dibattito da anni. Già un'istruzione del dicastero vaticano per il Clero del 2005, confermata nel 2016 sotto Papa Francesco, stabiliva che la Chiesa "non può ammettere al Seminario e agli Ordini sacri coloro che praticano l'omosessualità, presentano tendenze omosessuali profondamente radicate o sostengono la cosiddetta cultura gay", pur rispettando profondamente le persone in questione.