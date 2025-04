Papa Francesco è morto: il mondo piange la scomparsa del Pontefice

Il Pontefice si è spento a 88 anni nella sua residenza vaticana, lasciando un'eredità di riforme, compassione e impegno per i più vulnerabili.

Papa Francesco, nato Jorge Mario Bergoglio, è deceduto questa mattina, lunedì 21 aprile 2025, alle ore 7:35, presso la Casa Santa Marta in Vaticano. L'annuncio ufficiale è stato dato dal cardinale Kevin Joseph Farrell, camerlengo della Santa Sede, che ha comunicato con profondo dolore la notizia della scomparsa del Vescovo di Roma .

Il Pontefice, primo gesuita e primo Papa sudamericano, aveva 88 anni. Nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936, Bergoglio è stato eletto al soglio pontificio nel marzo 2013, succedendo a Benedetto XVI. Durante il suo pontificato, ha promosso numerose riforme all'interno della Chiesa cattolica e ha focalizzato la sua attenzione su temi come la giustizia sociale, la cura del Creato, l'accoglienza dei migranti e la lotta contro la povertà .

Negli ultimi mesi, la salute del Papa era peggiorata a causa di una polmonite bilaterale, che aveva richiesto un ricovero di 38 giorni presso l'Ospedale Gemelli. Dimesso il 23 marzo, il Pontefice aveva continuato la convalescenza nella sua residenza. Nonostante le condizioni di salute, ieri, domenica di Pasqua, aveva fatto un'ultima apparizione pubblica per la benedizione Urbi et Orbi, durante la quale aveva condannato la "corsa agli armamenti" .

Il cardinale Farrell, nel suo annuncio, ha ricordato la dedizione di Papa Francesco al servizio del Signore e della Chiesa, sottolineando il suo insegnamento dei valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, soprattutto verso i poveri e gli emarginati .

La notizia della sua morte ha suscitato un'ondata di cordoglio in tutto il mondo. Fedeli, leader religiosi e politici hanno espresso il loro dolore per la perdita di una figura che ha segnato profondamente la storia recente della Chiesa cattolica. Le esequie saranno organizzate nei prossimi giorni, mentre la comunità ecclesiastica si prepara al Conclave per l'elezione del nuovo Pontefice.

Con la scomparsa di Papa Francesco, la Chiesa perde una guida che ha cercato di avvicinare l'istituzione ai fedeli, promuovendo un messaggio di misericordia, inclusione e dialogo.