Parcheggi sulla riviera di Pescara: nuove tariffe, tetto giornaliero e polemiche politiche accese

Dal 26 gennaio cambia la sosta sul lungomare di Pescara: nuove tariffe, orari uniformati e massimo giornaliero fissato, mentre l’opposizione critica tempi e modalità della decisione comunale.

Il Comune di Pescara introduce una rimodulazione delle tariffe dei parcheggi lungo la riviera, intervenendo su un provvedimento che nelle scorse settimane aveva suscitato polemiche e contestazioni. A partire dal 26 gennaio, la sosta a pagamento costerà 1 euro l’ora, con un tetto massimo giornaliero di 5 euro, misura che va a correggere parzialmente l’impianto precedente.

La modifica è contenuta in una ordinanza dirigenziale che ridefinisce costi e fasce orarie in due tratti strategici del lungomare cittadino: viale della Riviera, tra via Muzii e piazza Primo Maggio, e lungomare Matteotti, nel segmento compreso tra piazza Primo Maggio e la Madonnina del porto. In queste aree la sosta sarà regolamentata dalle 8 alle 20, tutti i giorni della settimana, festivi compresi.

Sul piano politico non si è fatta attendere la reazione del Partito Democratico, che parla apertamente di “ennesima retromarcia” dell’amministrazione guidata dal sindaco Carlo Masci. In una nota congiunta, i consiglieri Piero Giampietro, Giovanni Di Iacovo, Francesco Pagnanelli, Michela Di Stefano e Marco Presutti, insieme al candidato sindaco Carlo Costantini, sottolineano come il Comune sia intervenuto solo dopo mesi di proteste.

Secondo l’opposizione, per oltre due mesi sarebbe stata applicata una sosta senza limiti di spesa e con orario esteso fino alle 24, quattro ore in più rispetto alle strade limitrofe, dove il pagamento termina alle 20. Una scelta che, sempre secondo il Pd, avrebbe penalizzato residenti, lavoratori e attività commerciali della zona.

L’ordinanza viene definita una decisione di buon senso, ma giudicata tardiva e inserita in una più ampia riorganizzazione della sosta che continua a sollevare criticità. Resta quindi aperto il confronto politico su una misura che, pur introducendo un limite massimo giornaliero, non placa del tutto le tensioni attorno alla gestione dei parcheggi cittadini.