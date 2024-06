Parcheggio delle Naiadi: Blasioli Chiede alla Regione di Restituirlo alla Cittadinanza

Antonio Blasioli, vicepresidente del Consiglio Regionale, ha lanciato un appello alla Regione Abruzzo affinché il parcheggio delle piscine Le Naiadi venga riaperto alla cittadinanza. Attualmente chiuso, il parcheggio dispone di circa 100 posti auto e potrebbe essere gestito dal Comune per alleviare la carenza di stalli durante l'estate.

"Con l'arrivo della stagione estiva, si ripresenta l'urgenza di risolvere il problema dei parcheggi lungo il litorale", ha dichiarato Blasioli. "Il parcheggio delle Naiadi, in passato, ha fornito una soluzione preziosa con i suoi posti auto a pagamento. Oggi, purtroppo, l'area è inutilizzata a causa di restrizioni contrattuali, non permettendo alla struttura di essere aperta al pubblico se non a specifiche associazioni sportive".

Blasioli ha sottolineato l'importanza di trovare una soluzione rapida per rispondere alle esigenze dei residenti e dei visitatori, specialmente durante i mesi affollati di luglio e agosto lungo la riviera Nord di Pescara.