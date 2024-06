Parco Chiuso per Troppi Curiosi dopo l'Omicidio del Giovane Thomas Luciani

Il parco 'Baden Powell' di via Raffaello è stato temporaneamente chiuso dal Comune dopo l'omicidio di Thomas Christopher Luciani, 17 anni, avvenuto domenica scorsa. L'assessore ai Parchi, Gianni Santilli, ha spiegato che la decisione è stata presa a causa della continua affluenza di curiosi. "Il viavai era incessante e crescente, per questo abbiamo deciso di chiudere il parco per qualche giorno," ha dichiarato Santilli. La riapertura è prevista entro due giorni.

Nel frattempo, all'ingresso del parco si accumulano fiori, striscioni e biglietti in memoria del giovane, ucciso da due coetanei.