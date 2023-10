Pareggio Pesante tra Pineto e Cesena: 1-1 all'Adriatico

Il Pineto è riuscito a fermare la corazzata Cesena in un incontro terminato con un pareggio 1-1 all'Adriatico. Il gol per il Pineto è stato siglato da Volpicelli al 2' della ripresa, mentre il portiere Tonti, ex di turno, ha fatto delle parate eccezionali che hanno contribuito a guadagnare un punto importante.

La squadra di Amaolo ha sofferto nel primo tempo, con una sola occasione da gol rappresentata da una punizione di Volpicelli. Il Cesena ha preso il controllo della partita, sfiorando il vantaggio al 6' con un tiro di Berti, ma Tonti è riuscito a respingere con i piedi. Il Cesena è riuscito a segnare il vantaggio con Corazza, che ha tirato e segnato. Il Pineto ha sofferto ma ha tenuto botta. Il Cesena ha evitato di forzare il raddoppio, e questo atteggiamento è stato punito.

Nella ripresa, il Pineto ha trovato subito il pareggio grazie a un colpo da biliardo di Volpicelli dal limite dell'area. Il Cesena ha cercato un nuovo vantaggio ma Corazza ha segnato da una posizione irregolare. Il Cesena ha continuato a pressare, lasciando spazio al Pineto. Gambale ha approfittato di questa opportunità ma il suo passaggio è stato troppo corto. Il Pineto ha continuato a essere pericoloso, con Borsoi che ha anticipato Adamo, ma Pisseri è stato bravo a parare. Nel finale, il Cesena ha schiacciato il Pineto ma Tonti ha effettuato parate importanti, in particolare un colpo di Kargbo all'ultimo minuto.

L'incontro si è concluso in pareggio 1-1, con un risultato pesante per il Cesena.

Marcatori: 18' p.t. Corazza (C); 2' s.t. Volpicelli (P).

Note: spettatori 783, incasso 4.930 euro; espulsi al 46' p.t. Marcello Di Giuseppe, ds del Pineto, dalla panchina; ammoniti Teraschi (P), De Rose (C), Ogunseye (C), Varone (C); angoli 1-8; recupero 3' p.t., 5' s.t.