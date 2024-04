Partono i Lavori sulla Ferrovia per Foggia: Attenzione a Cambi di Orari e Percorsi / Ecco l'Elenco

Da lunedì 8 al 12 aprile e dal 15 al 19 aprile, Rete Ferroviaria Italiana (RFI) darà il via a una serie di interventi nei tratti abruzzesi della ferrovia Adriatica, con particolare attenzione alle gallerie da San Vito a San Salvo. Questi lavori, mirati al potenziamento infrastrutturale e tecnologico, verranno eseguiti lungo la linea Pescara-Foggia e garantiranno la circolazione dei treni a lunga percorrenza nei fine settimana del 13 e 14 aprile.

I Tratti Interessati: Numerosi cantieri saranno aperti lungo la tratta. Nella galleria San Giovanni a San Vito Chietino, verrà installato un nuovo sistema di drenaggio delle acque meteoriche per aumentare l'affidabilità della linea. Più a sud, nella tratta tra Ripalta e Lesina, si svolgeranno lavori idraulici propedeutici al raddoppio del tratto. Contestualmente, nella stazione di Foggia, saranno eseguiti interventi di sostituzione dei deviatoi e lavori per la realizzazione del futuro Apparato Centrale Computerizzato (ACC). Presso la stazione di Campomarino, in Molise, saranno potenziati i binari di incrocio per migliorare il traffico merci sulla direttrice Adriatica.

I Costi dei Lavori: Le attività, che coinvolgeranno circa 250 operai su oltre 150 km di linea, comporteranno un investimento totale di circa 260 milioni di euro, di cui 100 milioni finanziati con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Disagi e Consigli: Durante il periodo compreso tra il 7 e il 20 aprile, ci saranno modifiche alla circolazione dei treni ad alta velocità, Intercity e Regionali sulla linea Pescara-Foggia. Ad esempio, alcuni treni Frecciarossa subiranno limitazioni di percorso nelle stazioni di Ancona e Pescara. Per evitare disagi, si consiglia di valutare la ripianificazione dei viaggi, poiché potrebbero verificarsi cancellazioni parziali, deviazioni e cambiamenti di orario.