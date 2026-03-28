Pasqua 2026, italiani pronti a partire: viaggi sì, ma con prudenza

Nonostante le tensioni globali e l’incertezza economica, milioni di italiani confermano le vacanze pasquali, privilegiando mete vicine, soggiorni brevi e budget contenuti

Nonostante un contesto internazionale segnato da instabilità e tensioni geopolitiche, la voglia di viaggiare degli italiani resiste. Secondo i dati diffusi da Confturismo Confcommercio e SWG, saranno oltre 9 milioni i cittadini che si metteranno in viaggio durante le festività di Pasqua 2026. Un numero leggermente inferiore rispetto all’anno precedente, ma comunque significativo considerando il clima di incertezza.

Le scelte di viaggio risultano influenzate dalla situazione globale: il 22% degli italiani ha modificato i propri programmi, mentre un ulteriore 27% resta in attesa prima di prenotare. Nonostante ciò, le partenze pasquali sembrano confermate, anche se con un approccio più prudente e flessibile.

A dominare le preferenze sono le destinazioni nazionali: circa l’84% dei viaggiatori resterà in Italia, mentre il 9% opterà per mete europee e solo il 7% sceglierà destinazioni extraeuropee. Tra le regioni più richieste emergono Toscana e Campania, affiancate da un forte ritorno dei soggiorni presso parenti e amici o nelle seconde case, soluzione scelta da circa un italiano su tre.

Le vacanze saranno prevalentemente brevi: il 60% degli italiani non trascorrerà più di due notti fuori casa, mentre solo il 14% prevede soggiorni più lunghi, superiori ai cinque giorni. L’arrivo della primavera orienta le preferenze verso il mare, scelto dal 29% dei viaggiatori, seguito da montagna e città d’arte, entrambe attorno al 14%.

Anche il fattore economico incide sulle decisioni: il budget medio previsto per le vacanze pasquali si mantiene contenuto, con una spesa inferiore ai 400 euro a persona. Una tendenza legata sia alla cautela delle famiglie sia all’elevato numero di soggiorni a basso costo.

Secondo Manfred Pinzger, il comportamento dei viaggiatori è caratterizzato da un atteggiamento di attesa, in un contesto in cui operatori e imprese del settore guardano con attenzione agli sviluppi internazionali. Permane infatti una certa preoccupazione per le possibili ricadute sul turismo, anche se non manca un cauto ottimismo in vista della stagione estiva.

Il quadro complessivo evidenzia dunque un equilibrio tra desiderio di normalità e prudenza, con scelte orientate alla vicinanza, alla flessibilità e al contenimento dei costi. Un segnale che, pur tra le difficoltà, il turismo interno continua a rappresentare un punto di riferimento per milioni di italiani.