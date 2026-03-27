Pasqua 2026 nel caos meteo: due scenari opposti dividono l’Italia oggi

Le proiezioni meteo per Pasqua 2026 restano incerte: modelli contrastanti delineano scenari opposti tra instabilità diffusa e condizioni più miti su gran parte d’Italia.

Le ultime elaborazioni dei modelli previsionali delineano un quadro complesso per il meteo di Pasqua 2026, caratterizzato da una marcata incertezza evolutiva. L’Italia si trova infatti in una posizione delicata, lungo il margine orientale di un’area di alta pressione sull’Europa occidentale, mentre una vasta circolazione depressionaria continua a interessare il comparto orientale del continente.

Questo assetto favorisce la discesa di impulsi di aria fredda verso il Mediterraneo centrale, mantenendo condizioni di variabilità e instabilità, soprattutto al Centro-Sud, più esposto alle correnti settentrionali. Diversa la situazione al Nord, dove il tempo si presenta più spesso asciutto e soleggiato, salvo locali disturbi sulle Alpi.

Le temperature si mantengono generalmente inferiori alla media stagionale, confermando una fase finale di marzo dal sapore ancora fresco. Tuttavia, avvicinandosi alle festività pasquali, emerge una vera e propria biforcazione degli scenari: due possibili evoluzioni, entrambe plausibili, che dipendono dalla posizione della saccatura sul continente europeo.

Nel primo scenario, ritenuto al momento più probabile, l’Italia verrebbe solo marginalmente coinvolta dalle correnti instabili. In questo caso, gli effetti si concentrerebbero prevalentemente sul versante adriatico e sulle regioni meridionali, con una variabilità diffusa ma senza un peggioramento generalizzato. Il resto del Paese, in particolare il Nord e parte del versante tirrenico, potrebbe beneficiare di condizioni più stabili e soleggiate.

Il secondo scenario, meno probabile ma ancora concreto, ipotizza invece una maggiore espansione della saccatura verso ovest. In questo caso, l’intera Penisola verrebbe coinvolta da un peggioramento più organizzato, con piogge diffuse, un aumento della nuvolosità e possibili nevicate sui rilievi, anche al Centro-Nord.

Le tendenze per i giorni successivi confermano un contesto fortemente dinamico. Tra il 3 e il 5 aprile si alternano nubi, piogge e schiarite, con fenomeni più frequenti al Sud e lungo l’Adriatico, mentre il Nord resta più ai margini. Nei giorni seguenti, tra il 6 e l’8 aprile, si osserva un temporaneo miglioramento, con condizioni più stabili e ampie schiarite.

Non mancano tuttavia nuovi segnali di instabilità verso il 9 e 10 aprile, quando ulteriori infiltrazioni umide potrebbero riportare precipitazioni soprattutto sulle aree alpine e su parte del Nordovest.

In sintesi, il quadro resta lontano da una fase stabile e duratura: la Pasqua 2026 si inserisce in un contesto tipicamente primaverile, caratterizzato da continui cambiamenti e da un’evoluzione ancora tutta da definire nei dettagli.