Pasqua col sole: arriva l’anticiclone e cambia tutto in Italia

Dopo giorni di instabilità, l’alta pressione si rafforza sull’Italia portando clima primaverile, temperature in aumento e condizioni ideali per le festività.

Il quadro meteorologico sull’Italia si prepara a una svolta: dopo le ultime fasi di maltempo, l’anticiclone torna protagonista e darà il via a una fase decisamente più stabile proprio in vista delle festività pasquali. Già nella giornata di venerdì si assisterà a una progressiva espansione dell’alta pressione dall’Europa occidentale, anche se non mancheranno residue condizioni di instabilità soprattutto al Sud.

Nel dettaglio, il venerdì sarà caratterizzato da condizioni in prevalenza soleggiate al Nord, con qualche annuvolamento passeggero. Al Centro si registreranno ancora locali piovaschi sull’Abruzzo, con deboli nevicate oltre i 1300 metri, in rapido esaurimento. Al Sud, invece, persisteranno fenomeni intermittenti tra Calabria e Sicilia, mentre altrove prevarrà una variabilità asciutta. Le temperature inizieranno già a salire, con valori fino a 20-21°C nelle regioni settentrionali e tirreniche.

Il sabato segnerà il consolidamento dell’anticiclone: condizioni di tempo stabile su gran parte del Paese, con solo qualche velatura al Nordest e nubi sparse sulle aree ioniche. Le massime potranno raggiungere i 22-23°C, confermando un deciso assaggio di primavera.

Per la giornata di Pasqua, l’Italia sarà interamente sotto l’influenza di un anticiclone subtropicale, con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Le temperature subiranno un ulteriore incremento, con punte fino a 24°C al Nord e nelle zone interne del Centro. Anche in montagna si registreranno valori miti, con circa 15-16°C a 1500 metri. Condizioni leggermente più fresche interesseranno le regioni adriatiche e il Sud, ma in un contesto comunque gradevole.

Anche la Pasquetta sarà all’insegna della stabilità, seppur con il passaggio di velature al Nord e su parte del Centro, legate a perturbazioni in transito a latitudini più settentrionali. Possibili addensamenti tra Liguria e alta Toscana per correnti umide marittime. Le temperature continueranno a salire leggermente, con picchi fino a 24-25°C soprattutto al Nordovest.

Nel complesso, il weekend pasquale si preannuncia favorevole per attività all’aperto e spostamenti, con un’Italia che ritrova finalmente condizioni tipicamente primaverili dopo una fase prolungata di instabilità.