Passata la leggera perturbazione, nuovo forte anticiclone sull'Italia

Gli strascichi della perturbazione di metà settimana si attardano nella mattinata di giovedì sul basso Adriatico, con gli ultimi rovesci e temporali che stanno interessando il basso Adriatico ma che nel giro di qualche ora usciranno definitivamente di scena lasciando spazio al bel tempo.

Bel tempo che domina già sul resto d'Italia grazie alla rimonta dell'alta pressione in espansione da ovest, destinata a divenire sempre più robusta nei prossimi giorni, alimentata da correnti calde afro-mediterranee che contribuiranno ad un aumento delle temperature, proiettate su valori superiori alla norma nel weekend di Carnevale, del tutto primaverili.

METEO ITALIA VENERDÌ -

L'alta pressione continuerà a rinforzarsi ed ingloberà gran parte del settore centro-occidentale del Continente, Italia compresa, con tempo stabile sullo Stivale e temperature in aumento.

Unici disturbi sulle regioni del versante tirrenico con qualche annuvolamento sterile su Toscana, Campania, Calabria e ovest Sardegna.

Sottili velature offuscheranno a tratti i cieli del Settentrione.

Soleggiato altrove con massime fino a 16°C su Nordovest, alta Puglia e settori orientali delle isole maggiori.

METEO ITALIA SABATO -

Anticiclone in gran forma e tempo stabile sull'Italia con cieli sereni o poco nuvolosi, qualche nube in più solo sulle isole maggiori ma del tutto innocua.

Al primo mattino qualche foschia o nebbia sulla Pianura Padana.

Clima mite con massime generalmente sui 13/15°C, qualche grado in più sulle isole maggiori.

METEO ITALIA DOMENICA -

Alta pressione sempre più robusta e tempo stabile sull'Italia, anche se infiltrazioni umide occidentali determineranno alcuni annuvolamenti in più su Liguria e Toscana, specie sullo Spezzino, qualche addensamento inoltre tra Campania e Calabria tirrenica.

La sera nubi in aumento sulle Alpi confinali, specie centro-orientali, per l'avvicinamento della coda di una perturbazione in scorrimento a latitudini ben più settentrionali.

Altrove sarà il bel tempo a dominare, pur con qualche foschia o nebbia al primo mattino sulla Pianura Padana.

Temperature in aumento con massime fino a 20°C sul medio-basso Adriatico.



TENDENZA PER LUNEDÌ -

Sarà un'altra giornata anticiclonica e stabile, con sole offuscato da qualche velatura al Centro-Nord ed alcune nubi sparse sulle regioni tirreniche.

Clima mite e massime sui 15/18°C, punte di 20°C in Sicilia.